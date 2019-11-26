2019-11-26T11:20:05+03:00
Спорт

Кубанский спортсмен взял «золото» на всероссийских соревнованиях по стрельбе из лука

Яков Терешков воспитанник новороссийской школы «Раевская»
Александра ПОДУШКО
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Фото: минспорта КубаниФото: минспорта Кубани
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В городе Великие Луки завершились всероссийские соревнования по стрельбе из лука «Надежды России». В состязаниях участвовали более 800 человек из 35 регионов России. Они соревновались в стрельбе из классического и блочного лука в личном и командном первенствах, а также за право попасть в молодежную сборную страны.

- Краснодарский край на турнире представляли 15 человек из Сочи, Красноармейского района, Новороссийска, а также Краснодара, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства спорта и физической культуры.

Наиболее успешно выступил воспитанник новороссийской спортивной школы «Раевская» Яков Терешков. Он взял «золото» в дисциплине «классический лук».

ИСТОЧНИК KP.RU

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