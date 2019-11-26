Жители города Краснодара должны за свет более 32 млн рублей
Задолженность за потребленную электроэнергию жителей города Краснодара перед ПАО «ТНС энерго Кубань» продолжает расти. На сегодняшний день она составляет порядка 32,4 млн рублей.
В отношении должников ведется ежедневная работа по снижению дебиторской задолженности: проводится информирование о долге посредством телефонных звонков и смс-оповещений, организована судебная работа, работа с органами власти и местного самоуправления, совместные рейды с приставами, вводятся ограничения энергоснабжения.
Стоит отметить, что в сравнении с предыдущим годом количество ограничений в 2019 выросло почти в 2 раза. Но отключение – по-прежнему остается крайней, но эффективной мерой воздействия на должников, на которую энергетики вынуждены идти, поскольку средства, получаемые от потребителей, являются основным источником финансирования для обеспечения надежного и качественного энергоснабжения. Добавим, на сегодняшний день без энергоресурса в городе Краснодаре остаются более 170 граждан-потребителей.
ПАО «ТНС энерго Кубань» обращает внимание, что во избежание отключений и дальнейших расходов на подключение к энергоресурсам, вносить плату за потребленную электроэнергию следует ежемесячно и в полном объеме. Подробную информацию о сумме долга за электрическую энергию можно получить по телефону Единого контактного центра 8 (861) 298-01-70 (в том числе в автоматическом режиме), на сайте kuban.tns-e.ru или в центре обслуживания клиентов.