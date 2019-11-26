Жители города Краснодара должны за свет более 32 млн рублей

СЕГОДНЯ 11:42 2019-11-26T11:42:26+03:00

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Задолженность за потребленную электроэнергию жителей города Краснодара перед ПАО «ТНС энерго Кубань» продолжает расти. На сегодняшний день она составляет порядка 32,4 млн рублей.

В отношении должников ведется ежедневная работа по снижению дебиторской задолженности: проводится информирование о долге посредством телефонных звонков и смс-оповещений, организована судебная работа, работа с органами власти и местного самоуправления, совместные рейды с приставами, вводятся ограничения энергоснабжения.

Стоит отметить, что в сравнении с предыдущим годом количество ограничений в 2019 выросло почти в 2 раза. Но отключение – по-прежнему остается крайней, но эффективной мерой воздействия на должников, на которую энергетики вынуждены идти, поскольку средства, получаемые от потребителей, являются основным источником финансирования для обеспечения надежного и качественного энергоснабжения. Добавим, на сегодняшний день без энергоресурса в городе Краснодаре остаются более 170 граждан-потребителей.

ПАО «ТНС энерго Кубань» обращает внимание, что во избежание отключений и дальнейших расходов на подключение к энергоресурсам, вносить плату за потребленную электроэнергию следует ежемесячно и в полном объеме. Подробную информацию о сумме долга за электрическую энергию можно получить по телефону Единого контактного центра 8 (861) 298-01-70 (в том числе в автоматическом режиме), на сайте kuban.tns-e.ru или в центре обслуживания клиентов.