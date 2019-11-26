В Тихорецке мужчина забил до смерти собутыльника из-за 100 рублей

СЕГОДНЯ 11:49 2019-11-26T11:49:38+03:00

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В Тихорецком районе 36-летнему местному жителю предъявлено обвинение в причинении телесных повреждений 60-летнему знакомому, повлекших его смерть (ч.4 ст.111 УК РФ).

В ночь на 14 ноября мужчины выпивали в одном из домов на улице Суворова. Вскоре обвиняемый заподозрил своего гостя в краже 100 рублей. Из-за этого знакомые поссорились.

Во время конфликта хозяин дома избил потерпевшего, после чего вынес его во двор дома, где оставил. Вскоре мужчина обнаружил знакомого без признаков жизни. Чтобы скрыть следы преступления, он переместил тело потерпевшего к забору соседей, после вернулся к себе и продолжил выпивать.

Местные жители вызвали скорую и сотрудников полиции. Медики констатировали смерть потерпевшего.

- В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU