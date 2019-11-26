2019-11-26T12:07:03+03:00
Происшествия

В Каневском районе застройщик обманул 16 человек на 22 миллиона рублей

Дом в эксплуатацию до сих пор не сдан
Александра ПОДУШКО
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В Каневском районе застройщик обманул 16 человек на 22 миллиона рублейВ Каневском районе застройщик обманул 16 человек на 22 миллиона рублейФото: Архив "КП"
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В Каневском районе мужчина, занимая должность руководителя ООО «КА-Строй», украл деньги у дольщиков. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана).

С 2015 по 2017 год по договорам участия в долевом строительстве обвиняемый привлекал деньги граждан для возведения многоквартирного дома в станице Каневской по улице Набережной, 1/6 «А». До сих пор многоэтажка в эксплуатацию не сдана.

- От органов предварительного следствия обвиняемый скрылся, его объявили в международный розыск. От преступных действий мужчины пострадали 16 человек, которым причинен ущерб на общую сумму более 22 миллионов рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Каневской районный суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы с дополнительными наказаниями в виде штрафа в размере до 1 миллиона рублей, ограничения свободы на срок до 2 лет либо без таковых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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