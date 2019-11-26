На Кубани начнут выдавать номера 193 региона

СЕГОДНЯ 12:38 2019-11-26T14:30:36+03:00

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На Кубани с конца 2019 года начнут выдавать автомобильные номера 193 региона. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Предыдущая серия индивидуальных регистрационных знаков с кодом 123 заканчивается. Введение обновленной серии - это обычная практика. Номера автовладельцам также будут выдаваться в случайном порядке.

Скоро их можно будет получить во всех регистрационных подразделениях.

Напомним, соцпрограммы Кубани получат дополнительное финансирование. Деньги пойдут на строительство новых школ, зарплаты учителей и новые медцентры. На «Социальную поддержку граждан» в краевой казне предусмотрены расходы на сумму более 54 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU