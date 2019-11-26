На Кубани начнут выдавать номера 193 региона
На Кубани с конца 2019 года начнут выдавать автомобильные номера 193 региона. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Предыдущая серия индивидуальных регистрационных знаков с кодом 123 заканчивается. Введение обновленной серии - это обычная практика. Номера автовладельцам также будут выдаваться в случайном порядке.
Скоро их можно будет получить во всех регистрационных подразделениях.
Напомним, соцпрограммы Кубани получат дополнительное финансирование. Деньги пойдут на строительство новых школ, зарплаты учителей и новые медцентры. На «Социальную поддержку граждан» в краевой казне предусмотрены расходы на сумму более 54 млрд рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU