На Кубани пройдет ярмарка вакансий в рамках Декады инвалидов
С 3 по 12 декабря в Краснодарском крае будет проходить Декада инвалидов. В регионе состоятся мероприятия, направленные на привлечение внимания к проблемам людей с ограниченными возможностями здоровья.
- В эти дни проведут специализированные ярмарки вакансий. Кубанцы с ограниченными возможностями здоровья смогут получить консультации и помощь в написании резюме, пройти различные тренинги, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Также состоятся специальные выездные консультации в сельских поселениях, анкетирование незанятых инвалидов для выявления их потребности в трудоустройстве. Работодатели проведут встречи по вопросам приема на работу граждан с ограниченными возможностями здоровья.
ИСТОЧНИК KP.RU