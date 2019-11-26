На Кубани пройдет ярмарка вакансий в рамках Декады инвалидов

СЕГОДНЯ 12:49 2019-11-26T13:42:44+03:00

Участие примут более 8 тысяч человек с ограниченными возможностями здоровья

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С 3 по 12 декабря в Краснодарском крае будет проходить Декада инвалидов. В регионе состоятся мероприятия, направленные на привлечение внимания к проблемам людей с ограниченными возможностями здоровья.

- В эти дни проведут специализированные ярмарки вакансий. Кубанцы с ограниченными возможностями здоровья смогут получить консультации и помощь в написании резюме, пройти различные тренинги, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Также состоятся специальные выездные консультации в сельских поселениях, анкетирование незанятых инвалидов для выявления их потребности в трудоустройстве. Работодатели проведут встречи по вопросам приема на работу граждан с ограниченными возможностями здоровья.

ИСТОЧНИК KP.RU