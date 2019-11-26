2019-11-26T13:15:38+03:00
Происшествия

В кубанской больнице обокрали женщину во время родов

Ущерб составил более 80 тысяч рублей
Александра ПОДУШКО
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В кубанской больнице обокрали женщину во время родовВ кубанской больнице обокрали женщину во время родовФото: Архив "КП"
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28-летняя жительница поселка Мостовского обратилась с заявлением о краже в полицию. Она рассказал, что 23 октября у нее начались схватки. Девушку доставили в родильном отделение ЦРБ поселка Мостовского. Во время родов девушка сняла с себя украшения и отдала их акушерке на хранение.

До сих пор потерпевшая не получила свои ювелирные изделия обратно. Из акушерского отделения украшения вынесли с 16:00 до 16:44. У девушки пропали золотой браслет, 2 золотые цепочки, крестик, кулон из розового с камнем граната, две пары сережек. Общий ущерб составил 80 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (Кража). Преступнику грозит штраф в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы, а также ограничение свободы на срок до двух лет.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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