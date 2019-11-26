СЕГОДНЯ 13:40 2019-11-26T13:40:46+03:00

В Анапе МЧС ищет парня, который помог спасти женщину из огня Фото: Архив "КП"

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Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю разыскивает парня, который помог спасти женщину из огня.

Вечером 23 ноября в Анапе по улице Гоголя загорелся частный дом. Соседка, которая заметила пожар, попыталась вывести хозяйку жилища, оказавшуюся в охваченном пламенем здании. У женщины ничего не получилась, тогда она выбежала на улицу в поисках помощи.

- Рядом проходил курсант, который помог вывести потерпевшую на свежий воздух. Врачи оказали ей необходимую помощь, а пожарные оперативно потушили пламя и эвакуировали мужчину, также находившегося в горящем доме, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Руководство Анапского пожарно-спасательного гарнизона просит откликнуться смелого курсанта и позвонить по телефону 8-918-45-32-918.

ИСТОЧНИК KP.RU