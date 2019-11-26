В Славянске-на-Кубани полицейский на «зебре» сбил 41-летнюю женщину

СЕГОДНЯ 14:16 2019-11-26T14:21:44+03:00

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Инцидент произошел 13 ноября на одном из перекрестков Славянска-на-Кубани около семи часов вечера. 41-летняя Наталья В. переходила по «зебре» на другую сторону улицы, когда в нее врезался автомобиль. Водителем «Лады Гранты» оказался 27-летний полицейский.

Он заявил прибывшим на место ДТП сотрудникам ГИБДД, что женщина появилась на пешеходном переходе внезапно. Сейчас меру вины молодого сотрудника МВД выясняют правоохранители.

Однако известно, что на момент наезда он был не на службе и в гражданском. Признаков алкогольного опьянения у водителя не нашли.

Между тем, с места происшествия сбитую им женщину увезли в больницу. У нее диагностировали множественные ушибы и перелом костей таза. Судя по всему, с такими травмами в лечебном учреждении останется она еще надолго.

Известно, что полицейский работает в отделе конвоирования. На службе он находится с 2017 года.

ИСТОЧНИК KP.RU