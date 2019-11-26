В Сочи 26 и 27 ноября ожидается сильный ветер
Жителей и гостей курорта просят быть внимательными
В Сочи ожидается сильный ветерФото: Константин БРЕДНИКОВ
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Жителей Сочи предупредили об усилении ветра 26 и 27 ноября. Его порывы могут достигать 11-16 метров в секунду.
- Спасатели просят жителей и гостей города быть внимательными и осторожными. В случае необходимости звонить с мобильного телефона по номеру 112, - сообщают в пресс-службе администрации Сочи.
Кроме того, по данным Гидрометцентра России 28 ноября на юге Краснодарского края ожидаются сильные осадки – дождь и мокрый снег.
ИСТОЧНИК KP.RU
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