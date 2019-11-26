В Сочи 26 и 27 ноября ожидается сильный ветер

СЕГОДНЯ 14:51 2019-11-26T14:52:10+03:00

Жителей и гостей курорта просят быть внимательными

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Жителей Сочи предупредили об усилении ветра 26 и 27 ноября. Его порывы могут достигать 11-16 метров в секунду.

- Спасатели просят жителей и гостей города быть внимательными и осторожными. В случае необходимости звонить с мобильного телефона по номеру 112, - сообщают в пресс-службе администрации Сочи.

Кроме того, по данным Гидрометцентра России 28 ноября на юге Краснодарского края ожидаются сильные осадки – дождь и мокрый снег.

ИСТОЧНИК KP.RU