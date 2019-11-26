2019-11-26T15:55:48+03:00
Общество

Краснодарский край стал ведущим регионом по освещению реализации нацпроектов

Самые цитируемые новости – о благоустройстве улиц, скверов и парков
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Рейтинг регионов по освещению реализации нацпроектовРейтинг регионов по освещению реализации нацпроектов
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Ход выполнения национальных проектов в Краснодарском крае находится под пристальным общественным контролем. Кубань стала лидером по освещению их реализации. Об этом свидетельствует актуальный рейтинг «Медиалогии».

- По результатам октября список возглавил Краснодарский край. На втором месте Свердловская область, на третьем – Тюменская, - сообщают в пресс-службе администрации региона.

Больше всего в октябре внимание СМИ было приковано к проектам в области благоустройства. Муниципалитеты Кубани более ,чем на 80% выполнили планы по нацпроекту «Жилье и городская среда», благодаря которому меняются облики дворов, улиц, скверов и парков.

– Помимо этого, глава региона Вениамин Кондратьев заявил, что общее финансирование нацпроекта «Здравоохранение» в Краснодарском крае в 2020 году вырастет более чем в полтора раза – до 7 млрд рублей, – говорится на официальном сайте компании «Медиалогия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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