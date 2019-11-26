Аварийное общежитие на улице Дзержинского в Краснодаре могут расселить в 2020 году

СЕГОДНЯ 16:11 2019-11-26T16:41:59+03:00

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В Краснодаре отчаявшиеся жители аварийного общежития по адресу улица Дзержинского, 125/8 литер «А» вывесили обращения с просьбами о помощи к президенту.

- Мы боимся за свои жизни! Действительно в любой момент может рухнуть здание или загорится проводка, мы здесь мерзнем, мокнем, когда идет дождь, живем без горячей воды, - говорят жильцы.

Аварийное общежитие на улице Дзержинского в Краснодаре Фото: instagram.com/obsh_krd/

Несколько месяцев назад они завели аккаунт общежития в инстаграме, где показывают плачевное состояние дома.

В администрации Краснодара рассказали, что здание могут расселить в 2020 году.

- Муниципалитету это общежитие было передано в аварийном состоянии от Министерства обороны РФ. Дом состоит из 49 жилых помещений, из них 11 находятся в собственности жильцов, 38 - муниципальные, в пяти из них никто не проживает, - сообщил начальник городского управления по жилищным вопросам Павел Абрамчик.

Аварийное общежитие на улице Дзержинского в Краснодаре Фото: instagram.com/obsh_krd/

Расселение этого дома включено в городскую и краевую программы до 2024 года, однако жильцы справедливо опасаются, что еще пять лет здание может просто не выдержать.

- Дома, которые сейчас в начале очереди на расселение, определены в качестве приоритетных в основном судебными решениями по искам жителей. Жильцы общежития по ул. им. Дзержинского, 125/8 литер «А» уже подали иск в Краснодарский краевой суд 20 ноября этого года, чтобы изменить срок расселения дома на 2020 год. Иск принят, - добавил Абрамчик.

ИСТОЧНИК KP.RU