На Кубани компенсируют затраты промышленных предприятий на подключение к электросетям

СЕГОДНЯ 16:19 2019-11-26T16:19:53+03:00

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Из бюджета Краснодарского края потратят более 2 млрд рублей на компенсацию затрат промышленных предприятий на подключение к сетям электроснабжения. Первым получателем субсидий станет завод по производству продукции из полиэтилена в Кропоткине.

– Технологическое подключение к электросетям – дорогостоящая процедура. Субсидии, выделяемые из регионального бюджета помогут предприятиям покрыть ряд издержек, рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Стоит добавить, что еще пять промпредприятий, работающих на территории Кубани, получат субсидии на оплату процентов по ранее взятым кредитам. На это направят 15,5 млн рублей.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил оказать помощь в подключении новых производств к электроснабжению. По словам главы региона, инвесторы готовы работать на Кубани, но их, зачастую, останавливает нехватка мощностей, либо высокая стоимость подключения к ним.

ИСТОЧНИК KP.RU