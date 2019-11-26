В Кореновском районе работник АЗС украл из сейфа более 40 тысяч рублей
В отдел полиции по Кореновскому району поступило сообщение о краже от сотрудника местной АЗС. По словам мужчины, из его рабочего сейфа пропали более 40 тысяч рублей.
- На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые опросили возможных свидетелей, а также изъяли отпечатки пальцев. Которые могли принадлежать злоумышленнику, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что к противоправному деянию причастен 19-летний местный житель, который работал на данной автозаправочной станции. Его задержали на рабочем месте. В отделе полиции парень рассказал, что похищенные деньги успел потратить во время обеденного перерыва.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Кража». Ему может грозить до пяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU