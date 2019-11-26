2019-11-26T16:54:08+03:00
Происшествия

В Кореновском районе работник АЗС украл из сейфа более 40 тысяч рублей

Деньги молодой человек успел потратить за один час
Максим ОСОКИН
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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В отдел полиции по Кореновскому району поступило сообщение о краже от сотрудника местной АЗС. По словам мужчины, из его рабочего сейфа пропали более 40 тысяч рублей.

- На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые опросили возможных свидетелей, а также изъяли отпечатки пальцев. Которые могли принадлежать злоумышленнику, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что к противоправному деянию причастен 19-летний местный житель, который работал на данной автозаправочной станции. Его задержали на рабочем месте. В отделе полиции парень рассказал, что похищенные деньги успел потратить во время обеденного перерыва.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Кража». Ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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