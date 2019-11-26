2019-11-26T17:15:23+03:00
Общество

Кубань завершила нацпроект «Культура»

Об этом стало известно на совещании по реализации национальных проектов
Максим ОСОКИН
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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Краснодарский край освоил 70% средств, выделенных на реализацию приоритетных нацпроектов. В данный момент полностью завершен нацпроект «Культура».

- В его рамках капитально отремонтировали девять учреждений культуры в Курганинском, Успенском, Темрюкском, Абинском, Кущевском, Новопокровском, Брюховецком, Красноармейском районах и Анапе. На эти цели направили порядка 40 млн рублей, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Также в рамках нацпроекта модернизировали семь кинозалов, на покупку цифрового оборудования для кинотеатров потратили 32 млн рублей. Также приобретены музыкальные инструменты и спецоборудрование для двух школ искусств.

Помимо этого, в Краснодарском крае завершили нацпроект «Безопасные и качественные дороги». С опережением графика идет расселение жильцов из ветхого и аварийного жилья. По нацпроекту «Формирование комфортной городской среды» благоустроили более 300 парков и скверов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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