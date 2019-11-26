СЕГОДНЯ 17:32 2019-11-26T17:32:53+03:00

Изменить размер текста: A A

На парламентских слушаниях в ЗСК рассмотрели проект краевого бюджета

В работе приняли участие вице-губернатор края Игорь Галась, руководитель краевого УФНС Алексей Семенов, депутаты ЗСК, руководители органов исполнительной власти региона, главы муниципалитетов, представители экспертного сообщества.

Центральной темой стало обсуждение проекта бюджета края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Документ представлен на рассмотрение с корректировками доходной и расходной части, внесенными главой региона.

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко выразил мнение, что бюджетные проектировки, заложенные на трехлетний период, уже сейчас позволяют сказать, что исполнение закона будет способствовать улучшению качества жизни кубанцев.

«Обеспечение эффективного расходования бюджетных средств, а также мобилизация дополнительных доходов в бюджет края и в очередном году должны стать приоритетными направлениями нашей совместной работы», - подчеркнул Юрий Бурлачко.

С основными параметрами Закона присутствующих ознакомил министр финансов Сергей Максименко. Он отметил, что доходы краевой казны в 2020 году составят более 282 млрд рублей, расходы – более 291 млрд рублей. В расходной части учтено увеличение оплаты труда бюджетников. На финансирование национальных проектов в будущем году предусмотрено более 31 млрд рублей. Почти 95% всех расходов будет направлено на реализацию 26 государственных программ.

Также парламентарии рассмотрели проект индикативного плана. Динамика наиболее значимых показателей отраслей экономики и социальной сферы, отраженных в законопроекте, позитивна. В 2020 году предусмотрен рост промышленного производства, оплаты труда и ряда других позиций.

ИСТОЧНИК KP.RU