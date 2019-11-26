Краснодар обошел Москву и Санкт-Петербург по качеству жизни
Финансовый университет при правительстве РФ представил ежегодный рейтинг крупнейших городов России по качеству жизни. Краснодар в нем оказался на четвертой строчке, оставив позади Москву и Санкт-Петербург. В тройку вошли Казань, Грозный и Тюмень.
Рейтинг составлен на основе опросов общественного мнения в 78 городах о развитии культуры и образовании, состоянии жилого фонда и благоустройстве, работе местных властей, качестве медицинского образования. Кроме того, учитывалась удовлетворенность жителей жизнью в городов и их желание переехать в другое место.
- Данные для оценки качества жизни в городах были собраны при помощи серии социологических опросов, проведенных в несколько волн летом и осенью 2019 года. Число опрошенных респондентов в каждом городе составляет не менее 600 человек. Использованные выборки репрезентативны и полностью отражают социально-демографический профиль населения по рассмотренным городам, - сообщают составители рейтинга.
Лидерами по качеству жизни стали Казань, Грозный, Тюмень, Краснодар, Москва, Санкт-Петербург, Иркутск, Севастополь, Уфа и Кемерово. Новороссийск оказался на 13-й строчке, у Сочи – 53-е место. Что касается соседей, то у Ставрополя 37-е место, у Ростова-на-Дону – 69-е.
ИСТОЧНИК KP.RU
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