Жители Кубани смогут контролировать возведение объектов в рамках нацпроектов

СЕГОДНЯ 17:52 2019-11-26T17:52:34+03:00

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Жители Краснодарского края получат возможность в режиме online наблюдать за ходом строительства объектов, возводимых в регионе в рамках реализации нацпроектов. Эта функция появится на региональном сайте, который начал работать 22 октября.

– В данный момент на Интернет-ресурсе размещена интерактивная карта, где отображаются все объекты, услуги и выплаты в рамках нацпроектов. Уже сейчас жители региона могут наблюдать за строительством школы на 550 мест в Кореновске на улице Пролетарской, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Помимо этого, на сайте работает новостная лента с информацией по национальным проектам, также здесь проводится опрос, который выявит наиболее важные для жителей региона программы. В ближайшее время все стройки социальных объектов оборудуют камерами, картинку с которых можно будет увидеть на портале.

ИСТОЧНИК KP.RU