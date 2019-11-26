Всех кубанских школьников обеспечат доступным и качественным питанием

СЕГОДНЯ 18:39 2019-11-26T18:39:57+03:00

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На Кубани выделят средства для строительства столовых в школах. В данный момент, в некоторых учебных заведениях для приготовления пищи для учащихся переоборудуют классные комнаты.

- Во всех школах должны быть отдельные столовые со специальным оборудованием. В 2020 году преступят к разработке программы по строительству пищеблоков во в образовательных учреждениях, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В документе, в частности, пропишут единый алгоритм обеспечения детей горячим питанием. Также планируется привлекать диетологов и родителей учащихся к разработке школьного меню.

Стоит отметить, что в данный момент питание организовано в 1186 школах региона, в которых обучаются более 680 тыс. детей. В некоторых муниципалитетах еду для детей готовят прямо в школе, а в других – заключают договоры на поставку школьных обедов с предприятиями общепита.

ИСТОЧНИК KP.RU