2019-11-26T18:39:57+03:00
Общество

Всех кубанских школьников обеспечат доступным и качественным питанием

Такую задачу поставил губернатор региона Вениамин Кондратьев
Максим ОСОКИН
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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На Кубани выделят средства для строительства столовых в школах. В данный момент, в некоторых учебных заведениях для приготовления пищи для учащихся переоборудуют классные комнаты.

- Во всех школах должны быть отдельные столовые со специальным оборудованием. В 2020 году преступят к разработке программы по строительству пищеблоков во в образовательных учреждениях, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В документе, в частности, пропишут единый алгоритм обеспечения детей горячим питанием. Также планируется привлекать диетологов и родителей учащихся к разработке школьного меню.

Стоит отметить, что в данный момент питание организовано в 1186 школах региона, в которых обучаются более 680 тыс. детей. В некоторых муниципалитетах еду для детей готовят прямо в школе, а в других – заключают договоры на поставку школьных обедов с предприятиями общепита.

ИСТОЧНИК KP.RU

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