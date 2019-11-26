На Кубани проверят торговцев пиротехникой

СЕГОДНЯ 19:12 2019-11-26T19:12:32+03:00

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В Краснодаре прошел брифинг, посвященный пожарной безопасности при использовании пиротехники. В нем приняли участие представители регионального министерства ГО и ЧС, МЧС и департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя.

- Пиротехника должна храниться по определенным правилам, их нарушение может сделать использование фейерверков крайне опасным, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

По словам специалистов, покупать пиротехнические изделия необходимо только в специализированных магазинах. При этом, упаковка не должна иметь повреждений, на ней обязательно должны указываться срок годности, а также знак сертификации. Помимо этого, обязательно наличие инструкции на русском языке.

В 2019 году во всех муниципалитетах региона сформируют межведомственные группы, которые будут проверять точки продаж пиротехники. В 2018 году такие группы посетили более 800 официальных точек продаж. В результате изъяли свыше 4,5 тыс. изделий, не соответствовавших требованиям безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU