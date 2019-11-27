СЕГОДНЯ 07:22 2019-11-27T07:22:51+03:00

В Краснодаре из-за аварии без света остались 47 многоэтажек и частные дома Фото: Архив "КП"

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В Прикубанском округе Краснодара в ночь на 27 ноября из-за аварии на подстанции «Калинино-104» произошло отключение электроэнергии. Был поврежден подземный кабель.

Без электричества остались 47 многоэтажек и частные дома в районе, ограниченном улицами: Корчагинцев, 1 Мая, Ленинский, Тепличная, Митинская, Сахалинская, Российская, Карельская, Корчагинцев, Молдавская, Пятигорская, Узбекская, Атамана Бабича.

- Восстановительные работы на месте повреждения вели бригады «НЭСК-электросети». В 00:40 подстанция «Калинино-104» была запитана. Идет поэтапное подключение домов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, вечером, 24 ноября, из-за перегрузки произошла авария на подстанции в поселке Российском Краснодара. Сгорел трансформатор. До этого около суток жители получали электроэнергию временно от дизельного генератора. 25 ноября управляющая компания приобрела новый трансформатор, его установили и подключили.

ИСТОЧНИК KP.RU