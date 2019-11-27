В Северском районе при пожаре в хозпостройке погибли четыре человека
Утром 27 ноября после локализации пожара в хозпостройке, расположенной около теплиц в хуторе Песчаном Северского района, нашли тела четырех человек. По данному факту было организовано проведение доследственной проверки.
Фото: СУ СК РФ по краю
- В 03:28 к месту пожара были направлены силы и средства МЧС России. Было установлено, что горит хозпостройка. Площадь пожара составляет 60 квадратных метров. На тушение были поданы два пожарных ствола. В 03:48 пожар удалось ликвидировать, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по краю.
Фото: СУ СК РФ по краю
- Предположительно, причиной пожара стала неисправность самодельной печки «буржуйки». С целью установления причин смерти погибших назначено проведение судебно-медицинских экспертиз. Следователь продолжает осмотр места происшествия. По окончании проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU