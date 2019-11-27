В Горячем Ключе построили фруктохранилище вместимостью 1,5 тысячи тонн яблок

СЕГОДНЯ 08:08 2019-11-27T08:08:21+03:00

Здесь же расположен и цех сортировки

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В Горячем Ключе ввели в эксплуатацию новое фруктохранилище. Мэр Горячего Ключа Александр Кильганкин посетил предприятие, которое в этом году собрало 5 тысяч яблок. Рост более чем на 2 тысячи тонн руководство связывает с улучшениями условий труда.

- Новое фруктохранилище рассчитано на 1450 тонн яблок. Здесь же расположен и цех сортировки, оборудована столовая, душевые, туалеты и раздевалки для персонала. Общая площадь цехов 2,2 тысячи квадратных метров, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Горячего Ключа.

Осенью заложили яблоневый сад площадью 18,5 гектар. Ранними и среднепоздними сортами планируется засадить в 2019 году еще не менее 20 гектар. Саженцы полтора года готовят к высадке в питомнике.

ИСТОЧНИК KP.RU