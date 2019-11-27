В Горячем Ключе построили фруктохранилище вместимостью 1,5 тысячи тонн яблок
В Горячем Ключе ввели в эксплуатацию новое фруктохранилище. Мэр Горячего Ключа Александр Кильганкин посетил предприятие, которое в этом году собрало 5 тысяч яблок. Рост более чем на 2 тысячи тонн руководство связывает с улучшениями условий труда.
- Новое фруктохранилище рассчитано на 1450 тонн яблок. Здесь же расположен и цех сортировки, оборудована столовая, душевые, туалеты и раздевалки для персонала. Общая площадь цехов 2,2 тысячи квадратных метров, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Горячего Ключа.
Осенью заложили яблоневый сад площадью 18,5 гектар. Ранними и среднепоздними сортами планируется засадить в 2019 году еще не менее 20 гектар. Саженцы полтора года готовят к высадке в питомнике.
ИСТОЧНИК KP.RU