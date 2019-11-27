2019-11-27T08:39:37+03:00
Общество

Суд поддержал ФАС в деле о краснодарском чае

Компания вводила потребителей в заблуждение
Александра ПОДУШКО
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Суд поддержал ФАС в деле о краснодарском чаеСуд поддержал ФАС в деле о краснодарском чаеФото: Александр ГЛУЗ
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Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал доводы ФАС России в деле о недобросовестном использовании ООО «Объединение Краснодарский чай» наименования «Краснодарский чай» в названии своей продукции.

- Было отменено решение Арбитражного суда Москвы, а также отказано в удовлетворении заявления ООО «Объединение Краснодарский чай». Предприятие просило об отмене предписания антимонопольного ведомства, - сообщили в пресс-службе ФАС России.

Было установлено, что купаж продукции производителя содержал лишь 1 процент чая, который выращен в Краснодарском крае. Остальная часть из Индии, Китая и Танзании. Хотя «Краснодарский чай» является зарегистрированным наименованием места происхождения товара.

Так, размещая на упаковке продукции недостоверные сведения, компания вводила в заблуждение потребителей и нарушала положения Закона о защите конкуренции. Организации было выдано предписание о прекращении антиконкурентных действий.

Однако ООО «Объединение Краснодарский чай» не согласилось с решением и предписанием ФАС России и обжаловало их в судебном порядке. На настоящий момент тяжбы выигрывает ФАС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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