2019-11-27T09:40:33+03:00
Происшествия

В Усть-Лабинском районе мужчина избил и обокрал 94-летнюю пенсионерку

Он проведет в тюрьме 8 лет
Александра ПОДУШКО
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В Усть-Лабинском районе мужчина избил и обокрал 94-летнюю пенсионеркуВ Усть-Лабинском районе мужчина избил и обокрал 94-летнюю пенсионерку
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В Усть-Лабинском районе суд вынес приговор в отношении 35-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 162 УК РФ.

- Мать мужчины ухаживала за 94-летней пенсионеркой в Усть-Лабинске. 1 мая злоумышленник проник в квартиру пожилой женщины. Он был вместе с подельником. Они избили старушку по голове и другим частям тела и похитили 15 тысяч рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Мать, которая ничего не знала о преступных намерениях сына, вскоре обнаружила потерпевшую без сознания, вызвала скорую помощь и полицию. Пенсионерка была доставлена в больницу.

Суд назначил мужчине наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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