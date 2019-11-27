2019-11-27T10:15:56+03:00
Происшествия

В Динском районе генеральный директор организации не платил зарплату сотруднику

Он задолжал повару 350 тысяч рублей
Александра ПОДУШКО
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В Динском районе генеральный директор организации не платил зарплату сотрудникуВ Динском районе генеральный директор организации не платил зарплату сотрудникуФото: Архив "КП"
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В Динском районе возбуждено уголовное дело в отношении 54-летнего генерального директора ООО «Кубанские аграрные технологии». Его подозревают в полной невыплате заработной платы работнику (ч.2 ст.145.1 УК РФ).

Коммерческая организация осуществляет свою деятельность в сфере выращивания зерновых культур. С февраля 2018 по апрель 2019 года генеральный директор не платил зарплату 72-летнему повару. Женщина не получила 350 тысяч рублей.

У подозреваемого была возможность для погашения долга, но деньги он использовал на иные нужды.

- Назначена судебно-бухгалтерская экспертиза. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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