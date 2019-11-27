2019-11-27T10:31:13+03:00
Общество

Кубань вошла в тройку лидеров по объемам ввода жилья

В январе-октябре этого года было построено 47,7 тысяч квартир
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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Краснодарский край в тройке лидеров по объемам ввода жилья. Регион уступил только Московской области, где введено в эксплуатацию 6,3 миллионов квадратных метров, и Москве - 3,9 миллиона квадратных метров.

Как подчеркнули в департаменте строительства Кубани, по объемам ввода жилья Краснодарский край по-прежнему занимает первую строчку в Южном федеральном округе.

- В январе-октябре 2019 года было построено 47,7 тысяч квартир общей площадью 3,225 миллиона квадратных метров. За счет собственных средств и с помощью кредитов жители края возвели 1,5 миллиона квадратных метров, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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