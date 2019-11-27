2019-11-27T10:43:47+03:00
Происшествия

В Крымском районе администратора магазина осудят за продажу подделок

Сумма ущерба составила более 2,9 миллионов рублей
Александра ПОДУШКО
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В Крымском районе администратора магазина осудят за продажу подделокВ Крымском районе администратора магазина осудят за продажу подделок
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35-летний администратор одного из местных магазинов разместил в торговом зале одежду, обувь и наручные часы с товарными знаками известных брендов. У него не было необходимого соглашения с правообладателями.

- Сотрудники ОЭБ и ПК ОМВД России по Крымскому району под видом покупателей приобрели в магазине товар и установили, что он является контрафактным. Сумма общего ущерба составила более 2,9 миллионов рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Правоохранители изъяли 15 наручных часов, около 40 пар кроссовок и 20 спортивных костюмов.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 180 УК РФ (Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)). Ему грозит до двух лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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