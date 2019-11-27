По улице Конгрессной построят самую большую школу в Краснодаре
Новую школу возведут по улице Конгрессной в краевой столице. На стройплощадке уже идут подготовительные работы, ее огородили забором.
Глава города Евгений Первышов отметил, что строительство школы - это выполнение поручений губернатора Кубани Вениамина Кондратьева и задач, которые ставят местные жители.
Новое образовательное учреждение станет самым большим в городе. Оно рассчитано на 1875 учеников в одну смену. Общая площадь участка школы составляет 3,3 гектара. Помимо кабинетов здесь будут три спортзала - на 540, 216 и 216 мест, большая столовая на 750 мест.
Строительство школы по проекту планируется завершить в 2022 году, при этом перед рабочими стоит задача постараться возвести ее в 2021 году. Рядом с учреждением будет благоустроенная зеленая зона.
ИСТОЧНИК KP.RU