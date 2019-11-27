2019-11-27T11:03:27+03:00
Общество

По улице Конгрессной построят самую большую школу в Краснодаре

В образовательном учреждении будет три спортзала
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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Новую школу возведут по улице Конгрессной в краевой столице. На стройплощадке уже идут подготовительные работы, ее огородили забором.

Глава города Евгений Первышов отметил, что строительство школы - это выполнение поручений губернатора Кубани Вениамина Кондратьева и задач, которые ставят местные жители.

Новое образовательное учреждение станет самым большим в городе. Оно рассчитано на 1875 учеников в одну смену. Общая площадь участка школы составляет 3,3 гектара. Помимо кабинетов здесь будут три спортзала - на 540, 216 и 216 мест, большая столовая на 750 мест.

Строительство школы по проекту планируется завершить в 2022 году, при этом перед рабочими стоит задача постараться возвести ее в 2021 году. Рядом с учреждением будет благоустроенная зеленая зона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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