"Черная пятница" в OZ МОЛЛ

СЕГОДНЯ 11:06 2019-11-27T11:06:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Этот день в OZ МОЛЛ будет чернее ночи и наполнится неповторимым волшебством, потому что во всех магазинах цены упадут до семидесяти, и даже до девяноста процентов! Впереди самая горячая распродажа этой осени!

В грядущую пятницу OZ МОЛЛ будет открыт для гостей с 10:00 до 00:00, а на шопинг в OZ МОЛЛ и обратно с 17:30 до 00:30 можно будет доехать абсолютно бесплатно на маршрутных такси № 60, 61, и 205.

СТОКМАНН, Gloria Jeans, Рив Гош, Декатлон, Снежная королева и другие популярные бренды предложат всем посетителям OZ МОЛЛ специальные цены на новые коллекции, скидки до 70% и даже до 90%! В гипермаркете мебели и товаров для дома HOFF скидки до 60%, а в AP HOME, Williams et Oliver достигнут 70%. Цены порадуют всех модников. MANGO прогнозирует скидки 30%, а Waggon до 80% на все! Обувь можно будет приобрести со скидкой до 70%, в таких магазинах, как Rendez-Vous и Zenden. Детские магазины привлекают скидками от 20% до 70% и специальными предложениями. В РИВ ГОШ шопоголики смогут по настоящему разгуляться, и приобрести товары со скидкой - 50%, а в отделе косметики универмага СТОКМАНН до 75%. Магазины электроники также подготовили специальные предложения, в Эльдорадо – 50% на выделенный ассортимент. Даже гипермаркет ОКЕЙ удивит покупателей скидкой до 50% на непродовольственные товары.

В кинотеатре «Формула кино OZ» действуют специальные цены на билеты в кино и сувенирную продукцию в баре. Вкусно поесть и порадовать себя специальными предложениями можно будет в ресторанах Голый повар, Грузинские каникулы, Il Patio, а самые вкусные булочки Cinnabon съесть на десерт со скидкой до 45%!

Помимо умопомрачительного шопинга, вечером , 29 ноября, гостей OZ МОЛЛ ждут подарки и развлечения. Совершив покупки в этот день, любой желающий сможет поучаствовать в конкурсе и выиграть отличные призы!

Полный перечень скидок и уникальных предложений, а также подробности акции на сайте https://promo.ozmall.ru/

Спешите на BLACK FRIDAY в OZ МОЛЛ! В мир шопинга и развлечений!