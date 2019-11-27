На окраине Краснодара местные жители организовали нарколабораторию

СЕГОДНЯ 11:18 2019-11-27T11:18:02+03:00

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В Краснодаре полицейские установили, что двое местных жителей организовали в гараже нарколабораторию, в которой изготавливали мефедрон. Наркотик обвиняемые сбывали через Интернет путем тайниковых закладок на территории всего ЮФО.

- Злоумышленников задержали, когда они продавали жителю Ростовской области 800 граммов запрещенного вещества. В подпольной лаборатории обнаружили около 2 килограмм мефедрона, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении местных жителей было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 228.1. УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Им грозит пожизненное лишение свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU