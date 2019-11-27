СЕГОДНЯ 11:35 2019-11-27T11:35:29+03:00

В Крымске откроют филиал краевой специальной библиотеки для слепых имени Чехова Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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В Крымске 29 ноября в 11:30 откроют филиал краевой специальной библиотеки для слепых имени Чехова.

Все желающие смогут посетить выставки книг в специальных форматах и изделий декоративно-прикладного творчества, выполненных незрячими и слабовидящими читателями.

- В рамках торжественной церемонии состоится праздничная концертная программа, в которой примут участие творческие коллективы Крымского района, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Краснодарской краевой специальной библиотеки для слепых имени Чехова.

Библиотека будет работать на базе Крымской межпоселенческой районной библиотеки. Она станет центром досуга и общения для незрячих и слабовидящих местных жителей.

В Краснодарском крае уже работают филиалы в Армавире, Ейске, Лабинске, Новороссийске, Геленджике, Тихорецке.

ИСТОЧНИК KP.RU