В Крымске откроют филиал краевой специальной библиотеки для слепых имени Чехова
В Крымске 29 ноября в 11:30 откроют филиал краевой специальной библиотеки для слепых имени Чехова.
Все желающие смогут посетить выставки книг в специальных форматах и изделий декоративно-прикладного творчества, выполненных незрячими и слабовидящими читателями.
- В рамках торжественной церемонии состоится праздничная концертная программа, в которой примут участие творческие коллективы Крымского района, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Краснодарской краевой специальной библиотеки для слепых имени Чехова.
Библиотека будет работать на базе Крымской межпоселенческой районной библиотеки. Она станет центром досуга и общения для незрячих и слабовидящих местных жителей.
В Краснодарском крае уже работают филиалы в Армавире, Ейске, Лабинске, Новороссийске, Геленджике, Тихорецке.
ИСТОЧНИК KP.RU