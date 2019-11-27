2019-11-27T11:48:43+03:00
Происшествия

В Краснодаре местный житель зарезал ножом знакомого

Потерпевший скончался от обильной кровопотери
Александра ПОДУШКО
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В Краснодаре местный житель зарезал ножом знакомогоВ Краснодаре местный житель зарезал ножом знакомогоФото: Архив "КП"
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В Карасунском округе Краснодара 22-летнему местному жителю предъявлено обвинение в причинении телесных повреждений 26-летнему знакомому, повлекших его смерть (ч.4 ст.111 УК РФ).

Вечером 23 октября трое молодых собрались в доме на улице Уральской. Когда хозяин жилища зашел в ванную, между двумя его знакомыми произошел конфликт. Обвиняемый ударил приятеля ножом в область правого бедра, после чего выбежал из квартиры.

Хозяин дома, увидев пострадавшего, вызвал скорую и полицию, а также стал оказал молодому человеку первую помощь. Потерпевший скончался на месте в результате обильной кровопотери еще до приезда медиков.

- Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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