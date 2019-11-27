На Кубани господдержка виноградарско-винодельческой отрасли превысила 900 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 12:06 2019-11-27T12:06:38+03:00

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В Москве прошло совещание по подготовке предложений ко второму чтению законопроекта «О виноградарстве и виноделии в РФ». На мероприятии присутствовал вице-губернатор края Андрей Коробка.

За последние три года в развитии виноградарства и виноделия Кубани были достигнуты значительные успехи. В регионе в полтора раза увеличили закладку молодых виноградников, нарастили производство отечественных саженцев. Это стало возможным благодаря государственным инвестициям в отрасль. В 2019 году они составили 915 миллионов рублей.

- Андрей Коробка выступил с предложениями скорректировать полномочия субъектов по контролю за отраслью и закрепить в законопроекте стадии лицензирования винодельческой продукции, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU