В Краснодаре осудили парней, которые украли девушку

СЕГОДНЯ 12:46 2019-11-27T12:46:29+03:00

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В Краснодаре апелляционной инстанцией было рассмотрено уголовное дело в отношении местных жителей, осужденных за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 126 УК РФ (Похищение человека).

В январе 2018 года 28-летний парень хотел принудить к совместному проживанию знакомую. Чтобы реализовать свой план, он подговорил друзей. Парни схватили девушку, которая шла по Северной и насильно посадили ее на заднее сиденье авто. Ее собирались отвезти в квартиру, где предполагалось удерживать девушку против ее воли.

В районе Красных Партизан машину заблокировали сотрудники полиции. Они освободили потерпевшую.

Приговором Ленинского районного суда трое мужчин были признаны виновными, им назначили наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет, 7 лет и 6 лет и 2 месяца. Они будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

Коллегия рассмотрела апелляции осужденных и их адвокатов и пришла к выводу, что судом первой инстанции были всесторонне и объективно исследованы все обстоятельства дела. Приговор был оставлен без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU