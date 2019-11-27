Лабинский район получил грант на благоустройство
Лабинский район в рамках поддержки села получил грант на благоустройство. Соответствующее постановление подписал губернатор Вениамин Кондратьев. Порядка 1,7 миллиона рублей направят в соответствии с грантовой поддержкой.
- Деньги пойдут на обустройство зон отдыха, создание спортивных и детских игровых площадок в четырех сельских поселениях муниципалитета, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Гранты районам на благоустройство – это один из новых видов поддержки в рамках развития сельских территорий. В следующем году он также предусмотрен.
Федеральные программы, направленные на развитие сельских территорий, действуют с 2003 года. С их помощью решаются важнейшие проблемы агропромышленного комплекса.
ИСТОЧНИК KP.RU