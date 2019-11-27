На Сочи 28 ноября обрушится ураганный ветер и ливень

СЕГОДНЯ 13:15 2019-11-27T13:19:22+03:00

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В четверг, 28 ноября, в Сочи испортится погода. Как говорят синоптики, ночью и утром на курорте ожидается сильный дождь с грозой. Обрушится на город и сильный ветер, порывы которого будут достигать 17 метров в секунду.

Понизятся и отметки на столбиках термометров - днем воздух прогреется лишь до +12, а ночью - до 7 градусов.

Что нужно знать о грозеФото: Дмитрий ПОЛУХИН

- Спасатели рекомендуют жителям и гостям Сочи принять все меры предосторожности, воздержаться от отдыха вблизи водоемов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи. - Не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и прочими конструкциями.

В грозу не надо прятаться под одиноко стоящим деревом, на открытой местности не разговаривать по мобильному телефону - лучше зайти в помещение.

Жителей и гостей курорта просят быть осторожными. В случае происшествий звоните по номеру телефона 112.

ИСТОЧНИК KP.RU