В «Комсомольской правде» на Кубани назначен новый руководитель

СЕГОДНЯ 13:46 2019-11-27T14:30:28+03:00

Изменить размер текста: A A

В «Комсомольской правде» на Кубани сменился руководитель. Им стал 39-летний академик международной академии радио и телевидения Дмитрий Михеев. В СМИ он достаточно известен. До назначения в «КП»-Кубань» возглавлял представительство Европейской медиагруппы в Сочи (в холдинг входят радиостанции: "Спорт FM", "Европа плюс", "Ретро FM"), а также руководил сочинским отделением Союза журналистов России.

Дмитрий Михеев окончил Краснодарский государственный университет культуры и искусств (режиссер ТВ, руководитель теле-радиостудии), работал на МТРК «Краснодар» спортивным обозревателем (в 1999 году его признали лучшим спортивным журналистом города), потом стал ведущим информационных программ. С 2001 по 2002 год - специальный корреспондент НТВ (награжден медалью «Участник боевых действий» за освещение контр террористической операции в Чечне).

2003-2006 — директор корреспондентского бюро НТВ в Сочи.

2006-2007- советник главы Сочи по вопросам СМИ. 2007-2008 — начальник информационно-аналитического управления администрации Сочи, член организационного комитета "Сочи-2014" (награжден благодарностью главы города Сочи за работу по продвижению «Сочи-2014»)

2008-2019 — директор представительства ЕМГ в Сочи.

Также награждён знаком почета «признание и почёт сочинцев» за общественную работу.

Женат, отец двух дочерей.

Дмитрий Михеев сменил на посту директора Краснодарского филиала АО ИД «Комсомольская правда» Евгению Авдееву, которая переезжает в другой город.

Нового руководителя уже представили коллективу «КП»-Кубань».

ИСТОЧНИК KP.RU