Бюджет Краснодарского края за три года вырос на 100 миллиардов рублей

СЕГОДНЯ 13:58 2019-11-27T13:58:24+03:00

В 2020 году он составит порядка 353 миллиардов рублей

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В Краснодарском крае прошла 28 сессия ЗСК. Об основных направлениях бюджетной политики региона сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

- В следующем году консолидированный бюджет края составит порядка 353 миллиардов рублей. За три года казна пополнилась почти на сто миллиардов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Приоритетом в расходовании бюджетных средств остается социальная сфера. На нее направят 200 миллиардов рублей. С 1 января на 3,8 процентов будут индексированы зарплаты работникам бюджетной сферы, соцвыплаты многодетным семьям, ветеранам труда, труженикам тыла и стипендии. На улучшение жилищных условий ветеранов и инвалидов ВОВ предусмотрено 452,6 миллиона рублей.

Еще 10 миллиардов рублей пойдет на строительство школ и детских садов в Краснодарском крае.

ИСТОЧНИК KP.RU