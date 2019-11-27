На Кубани задержали находящихся в федеральном розыске мужчину и женщину

СЕГОДНЯ 14:41 2019-11-27T14:41:26+03:00

Их заключили под стражу

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Удача для полицейских поймать преступников по горячим следам, но зачастую поиски затягиваются. Накануне двух беглецов, находящихся в федеральном розыске, поймали полицейские Горячего Ключа, причем в Темрюке, где находились в командировке.

- Ранее судимого 46-летнего мужчину и 38-летнюю женщину разыскивали за совершение кражи, - уточняют в краевом главке. - Подозреваемые причастны к двум фактам краж. Общая сумма ущерба похищенного составила более 40 тысяч рублей.

Позже выяснилось, что задержанный - фигурант уголовного дела по другой статье «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры».

- В августе 2019 года полицейские обнаружили и уничтожили у мужчины более 40 кустов наркосодержащих растений, что подтвердило проведенное исследование, - добавляют «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Сейчас парочка задержана. Их заключили под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU