2019-11-27T15:04:08+03:00
Общество

В Новороссийске 28 ноября ограничат движение из-за праздника

Ограничения будут действовать несколько часов
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
Поделиться:
Водителей просят быть внимательными.Водителей просят быть внимательными.
Изменить размер текста:

В четверг, 28 ноября, новороссийских автолюбителей ждут неудобства. В городе с 07:00 до 13:00 ограничат движение транспорта. Связано это с праздником, который пройдет в Морском культурном центре.

- В целях обеспечения безопасности дорожного движения на время проведения мероприятий по улице Революции 1905 года от Мира до Набережной имени Серебрякова, а также по Набережной от улицы Революции 1905 года до Новороссийских партизан будет перекрыто движение, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Новороссийска.

Жителей и гостей города-героя просят быть внимательными и учитывать ограничения в движении при планировании маршрута.

А тем временем в новороссийском детском саду два повара перевернули на себя кастрюли и обварились кипятком. Сейчас идет расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Новороссийск: новости города»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24