В Новороссийске 28 ноября ограничат движение из-за праздника
В четверг, 28 ноября, новороссийских автолюбителей ждут неудобства. В городе с 07:00 до 13:00 ограничат движение транспорта. Связано это с праздником, который пройдет в Морском культурном центре.
- В целях обеспечения безопасности дорожного движения на время проведения мероприятий по улице Революции 1905 года от Мира до Набережной имени Серебрякова, а также по Набережной от улицы Революции 1905 года до Новороссийских партизан будет перекрыто движение, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Новороссийска.
Жителей и гостей города-героя просят быть внимательными и учитывать ограничения в движении при планировании маршрута.
А тем временем в новороссийском детском саду два повара перевернули на себя кастрюли и обварились кипятком. Сейчас идет расследование.
ИСТОЧНИК KP.RU
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