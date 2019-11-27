В Новороссийске 28 ноября ограничат движение из-за праздника

СЕГОДНЯ 15:02 2019-11-27T15:04:08+03:00

Изменить размер текста: A A

В четверг, 28 ноября, новороссийских автолюбителей ждут неудобства. В городе с 07:00 до 13:00 ограничат движение транспорта. Связано это с праздником, который пройдет в Морском культурном центре.

- В целях обеспечения безопасности дорожного движения на время проведения мероприятий по улице Революции 1905 года от Мира до Набережной имени Серебрякова, а также по Набережной от улицы Революции 1905 года до Новороссийских партизан будет перекрыто движение, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Новороссийска.

Жителей и гостей города-героя просят быть внимательными и учитывать ограничения в движении при планировании маршрута.

А тем временем в новороссийском детском саду два повара перевернули на себя кастрюли и обварились кипятком. Сейчас идет расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU