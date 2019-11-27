В частном детсаду Новороссийска два повара ошпарились кипятком

СЕГОДНЯ 15:35 2019-11-27T15:35:57+03:00

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Этот инцидент произошел в одном из частных детских садов Новороссийска. Двое поваров готовили обед для ребятни. В тот момент, когда женщины стали снимать 50-литровую кастрюлю с плиты, одна из ручек надломилась. Работницы ошпарились.

- К счастью, женщины успели отпрыгнуть, когда кастрюля рухнула вниз. Но все же они получили травмы - работницы ошпарили ноги, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» начальник отдела трудовых отношений и охраны труда Центра занятости населения Новороссийска Ирина Полшкова. - Пострадавшим женщинам по 40 лет. После случившегося им потребовалась помощь врачей.

По словам Ирины Полшковой, женщины получили легкие травмы, поэтому расследованием инцидента будет заниматься руководство детского сада.

Скорее всего, кастрюля была старой и уже давно отработала свое. Однако в этом случае должен быть человек, ответственный за кухонную утварь и ее состояние. В детских садах этим обычно занимается завхоз. Когда была проверка на кухне в последний раз и была ли она вообще, выяснится во время расследования.

ИСТОЧНИК KP.RU