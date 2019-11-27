В 2020 году на Кубани капитально отремонтируют 40 медучреждений

СЕГОДНЯ 15:49 2019-11-27T15:49:42+03:00

На это потратят более 1,5 млрд рублей

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В бюджете Краснодарского края на 2020 год заложено 1,7 млрд рублей на проведение капитального ремонта в 40 медицинских учреждениях региона. Также будут открывать новые офисы врачей общей практики. В планах на ближайшие три года – создание более 60 офисов. На это потратят почти 3 млрд рублей.

- На программу «Развитие здравоохранения» в 2020 году направить свыше 60 млрд рублей. Это на 115% больше, чем в 2019-м. На региональный проект «Здравоохранение» на 2020 год заложено 7 млрд рублей, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Деньги будут тратить на развитие высокотехнологичной медицинской помощи, обеспечение граждан льготными и бесплатными лекарственными средствами, реабилитацию и санаторно-курортное лечение несовершеннолетних.

Помимо этого, из краевой казны профинансируют возведение 2-й очереди краевой клинической больницы № 1 в Краснодаре.

ИСТОЧНИК KP.RU