2019-11-27T16:04:36+03:00
Общество

«Краснодар Водоканал» выполнит модернизацию сетей по ул. Черкасской

Юлия Манасихина
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2 декабря «Краснодар Водоканал» приступит к работам по модернизации сетей водопровода по ул. Черкасской. В целях улучшения качества водоснабжения, специалисты выполнят замену стального водопровода диаметром 315 мм протяженностью 150 метров на новый пластиковый со сроком эксплуатации не менее 50 лет.

«Мероприятия призваны улучшить качество водоснабжения у жителей восточной части города. Работы будут выполнены современным методом горизонтально-направленного бурения, позволяющим сохранить городской ландшафт», - отметил директор по производству ООО «Краснодар Водоканал» Станислав Гераськов.

Замена старого водопровода будет осуществлена с переключением подводящих трубопроводов на новую линию. В целях удобств абонентов мероприятия будут выполнены без отключения жилых домов от водоснабжения.

В связи с проведением работ на сетях, движение транспорта по ул. Черкасской от ул. Восточно-Кругликовской в сторону ул. 1-го Мая и по ул. 1-го Мая от ул. Черкасской в сторону ул. Памирской будет ограничено по одной полосе с 2 по 15 декабря 2019 года.

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@TrueKPRU
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