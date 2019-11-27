2019-11-27T16:43:02+03:00
Происшествия

В Краснодаре суд отказался смягчать приговор мужчине, который убил свою падчерицу

Злоумышленник посчитал вынесенный ранее приговор слишком суровым
Максим ОСОКИН
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Краснодарский краевой суд отклонил апелляционную жалобу ранее осужденного Лазаревским районным судом Сочи Теодорова И.В. Его признали виновным в убийстве собственной падчерицы и приговорили к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

- Как установило следствие, мужчина приехал в Сочи в августе 2017 года к своей бывшей жене и их общему ребенку. По словам осужденного, находясь со своей падчерицей Екатериной Бойко в лесном массиве поселка Лоо, в ходе возникшего конфликта он нанес девочке несколько ударов, от которых она скончалась. Чтобы скрыть следы преступления, он оставил тело несовершеннолетней в лесу и скрылся, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Мать девочки заявила о ее пропаже, после этого ребенка искали полицейские и волонтеры, однако поиски не дали результатов. Теодорова задержали по подозрению в убийстве в августе 2018 года. Он признался в содеянном и указал место, где спрятал тело девочки. Именно там обнаружили ее скелетированные останки.

В апелляционной жалобе осужденный указал, что считает приговор слишком суровым. Однако, рассмотрев материалы дела, судебная коллегия решила оставить наказание без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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