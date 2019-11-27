2019-11-27T16:51:41+03:00
Экономика

Уполномоченный помог предпринимателю получить разрешение на строительство многоэтажки в Сочи

Права и законные интересы бизнесмена были полностью восстановлены
Екатерина МИШИНА
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В адрес Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Краснодарском крае Игоря Якимчика поступила жалоба предпринимателя на бездействие должностных лиц администрации города-курорта Сочи.

Согласно жалобе, заявитель обратился в администрацию за получением разрешения на строительство многоквартирного жилого дома. Срок предоставления муниципальной услуги истек, но бизнесмен не получил от администрации ни разрешения, ни мотивированного отказа.

При этом, по словам заявителя, вся проектная документация по строительству многоэтажного дома прошла все необходимые согласования в соответствующих подразделениях администрации, что подтверждается документами.

Кроме того, на этапе подготовки площадки под строительство, предприниматель за счет собственных средств расселил аварийный многоквартирный жилой дом, находящийся на данном участке. Благодаря этому шесть семей переехали в новое жилье.

В целях полного и объективного рассмотрения жалобы Уполномоченным был направлен соответствующий запрос в администрацию Сочи.

Новым руководством муниципального образования город Сочи уделено внимание указанной проблеме, после чего заявителю было выдано разрешение на строительство.

Благодаря вмешательству Уполномоченного, нарушенные права и законные интересы индивидуального предпринимателя были полностью восстановлены.

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