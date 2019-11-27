2019-11-27T16:53:04+03:00
Экономика

Уполномоченный совместно с прокуратурой края выявили нарушения в похоронном деле Новороссийска

Должностные лица учреждений здравоохранения препятствовали работе ритуального агентства
Екатерина МИШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Владелец ритуального агентства из Новороссийска обратился к Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Краснодарском крае Игорю Якимчику с жалобой на действия должностных лиц ГБУЗ «Патологоанатомическое бюро города Новороссийска» и «Бюро судебно-медицинской экспертизы».

Заявитель работает в сфере оказания ритуальных услуг, в том числе по транспортировке тел умерших людей в морг Новороссийска и к месту погребения.

По его словам, должностные лица учреждений здравоохранения создают ему препятствия в осуществлении предпринимательской деятельности, а именно отказывают, затягивают прием тел умерших людей в морг и не выдают документы, необходимые для погребения усопшего.

В целях полного и объективного рассмотрения жалобы по существу, Уполномоченный направил соответствующий запрос в прокуратуру Краснодарского края.

Прокурорская проверка подтвердила нарушения, о которых сообщил предприниматель.

Указанные нарушения явились основанием для внесения прокуратурой Новороссийска руководителям данных учреждений здравоохранения представлений об устранении нарушений законодательства о погребении и похоронном деле, которые находятся на рассмотрении.

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В 2020 году в Краснодарском крае начнут возведение 23 школ и детсадов
В Краснодаре запретят стоянку машин у театра драмы
Кубань примет участие во Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД»
В Краснодаре продолжается расселение аварийных домов
Парламентарии поддержали законопроект о налоговом вычете на прибыль предприятий базовых отраслей
На Кубани контракты с инвесторами будут заключать по новой схеме
В краснодарский микрорайон Гидростроителей пустят трамвай
Сегодня в кубанском парламенте состоялось собрание фракции партии «Единая Россия»
«Краснодар Водоканал» выполнил замену сетей на ул. Тюляева
«Доктору Франкенштейну» продлили арест в СИЗО до 31 декабря
Уполномоченный помог предпринимателю получить разрешение на строительство многоэтажки в Сочи
В Краснодаре суд отказался смягчать приговор мужчине, который убил свою падчерицу
В краевой столице запретят стоянку транспорта в 1-м Севастопольском проезде
«Краснодар Водоканал» выполнит модернизацию сетей по ул. Черкасской
В 2020 году на Кубани капитально отремонтируют 40 медучреждений
В частном детсаду Новороссийска два повара ошпарились кипятком
В Адыгее загорелся камыш
В Новороссийске 28 ноября ограничат движение из-за праздника
На Кубани задержали находящихся в федеральном розыске мужчину и женщину
Бюджет Краснодарского края за три года вырос на 100 миллиардов рублей
В «Комсомольской правде» на Кубани назначен новый руководитель
В Сочи в массовом ДТП пострадал водитель иномарки
Краснодар занял 4 место по качеству жизни среди городов России