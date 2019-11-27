2019-11-27T17:07:37+03:00
Общество

«Краснодар Водоканал» выполнил замену сетей на ул. Тюляева

«Краснодар Водоканал» завершил работы по замене сетей водоснабжения диаметром 160 мм общей протяженностью 590 метров в районе дома № 7 ул. Тюляева
Юлия Манасихина
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Фото: пресс-служба ООО «Краснодар Водоканал».Фото: пресс-служба ООО «Краснодар Водоканал».
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Запланированные мероприятия по прокладке водовода выполнены методом горизонтально-направленного бурения без перекрытия транспортного движения по улице Тюляева.

«В целях удобств абонентов мы провели работы без отключения жителей от услуг водоснабжения, - говорит директор по производству ООО «Краснодар Водоканал» Станислав Гераськов. – В результате реализованных мероприятий улучшилось качество воды у жителей пяти четырнадцатиэтажных домов Комсомольского микрорайона».

Для работ была задействована вся необходимая спецтехника: экскаватор, илосос, самосвал и установка горизонтально-направленного бурения.

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