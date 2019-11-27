«Краснодар Водоканал» выполнил замену сетей на ул. Тюляева
Запланированные мероприятия по прокладке водовода выполнены методом горизонтально-направленного бурения без перекрытия транспортного движения по улице Тюляева.
«В целях удобств абонентов мы провели работы без отключения жителей от услуг водоснабжения, - говорит директор по производству ООО «Краснодар Водоканал» Станислав Гераськов. – В результате реализованных мероприятий улучшилось качество воды у жителей пяти четырнадцатиэтажных домов Комсомольского микрорайона».
Для работ была задействована вся необходимая спецтехника: экскаватор, илосос, самосвал и установка горизонтально-направленного бурения.