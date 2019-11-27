В краснодарский микрорайон Гидростроителей пустят трамвай
В Краснодаре улучшат транспортную доступность микрорайона Гидростроителей. Для этого планируют построить Южный скоростной периметр, дорогу по проспекту Писателя Знаменского, расширят улицу Дмитрия Благоева, а также построят новую трамвайную ветку и дорогу по улице Мачуги.
- В данный момент в микрорайон Гидростроителей два въезда и выезда. Из-за этого горожане, проживающие здесь, вынуждены тратить много времени утром и вечером, простаивая в многокилометровых пробках. Строительство и ремонт новых магистралей рассчитывают провести при поддержке средств федерального бюджета, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.
Сейчас в краевой столице проводят работу по утверждению документации по планировке территории для размещения автомобильных дорог и коммуникаций. Это позволит создать единую транспортную систему, которая будет привязана к планировке микрорайона и прилегающих территорий.
ИСТОЧНИК KP.RU