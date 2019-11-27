2019-11-27T17:51:24+03:00
Общество

На Кубани контракты с инвесторами будут заключать по новой схеме

В ходе очередной сессии ЗСК внесли изменения в краевой закон «О промышленной политике в Краснодарском крае»
Иван Егоров
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Он регулирует процедуры заключения инвестиционного контракта, а также порядок осуществления контроля за выполнением инвесторами своих обязательств.

Представил проект закона руководитель краевого департамента промышленной политики Иван Куликов. Предложенные изменения ранее были рассмотрены и поддержаны в профильном комитете, который возглавил вице-спикер Сергей Алтухов.

Для последующей реализации обновленного закона совместно с органами исполнительной власти края разработают меры поддержки инвесторов, с которыми будут заключать специальные инвестиционные контракты.

- Развитие отрасли промышленности – один из приоритетов. Национальные проекты, выдвинутые Президентом Российской Федерации, и разработанная на уровне края Стратегия 2030 требуют качественно новой промышленной политики. Специальный инвестиционный контракт – это важный шаг в ее выстраивании. Этот механизм предоставляет органам власти всех уровней дополнительные возможности стимулировать развитие перспективных и стратегически значимых для них направлений. А инвесторам – обеспечивает стабильность условий ведения бизнеса и возможность получать меры господдержки, – прокомментировал спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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